Les dépouilles de Kfir et Ariel Bibas identifiés, le 3ème corps envoyé par le Hamas n'est pas celui de leur mère Shiri (Tsahal)

Le porte-parole de Tsahal a annoncé qu'après la procédure d'identification par l'Institut médico-légal national et la police israélienne, des représentants de l'armée ont informé la famille Bibas que leurs proches, Ariel et Kfir Bibas, ont été identifiés.

Selon l'évaluation des experts, basée sur les renseignements disponibles et les analyses médico-légales, Ariel (4 ans) et Kfir Bibas (10 mois) "ont été cruellement assassinés en captivité en novembre 2023 par des terroristes".

L'armée précise que le troisième corps remis n'est pas celui de Shiri Bibas et ne correspond à aucun autre otage connu. "Il s'agit d'un corps anonyme non identifié."

Le communiqué dénonce "une violation très grave de l'accord par le Hamas, qui était tenu de restituer quatre otages décédés" et exige "le retour de Shiri ainsi que de tous nos otages". La famille Bibas avait été enlevée de leur domicile à Nir Oz. Le père, Yarden Bibas, libéré le 1er février 2025, était sorti pour les protéger et avait été enlevé avant sa femme et ses enfants. Tsahal conclut en exprimant ses condoléances à la famille Bibas "en cette heure difficile" et affirme poursuivre "tous les efforts pour ramener Shiri et tous les otages au plus vite".