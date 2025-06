Tsahal dément avoir tiré sur des civils près d'un site de distribution d'aide à Gaza

L'armée israélienne a fermement démenti dimanche soir les accusations selon lesquelles elle aurait ouvert le feu sur des civils gazaouis près d'un site de distribution d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. "Des rapports fallacieux ont été diffusés, incluant de graves allégations contre Tsahal concernant des tirs vers des résidents gazaouis", a déclaré l'état-major.

Une enquête préliminaire révèle que "Tsahal n'a pas tiré sur des civils alors qu'ils se trouvaient près ou dans le site de distribution d'aide humanitaire et que les rapports en ce sens sont faux". L'armée souligne sa coopération avec l'organisation civile américaine GHF et les organisations internationales pour "permettre la distribution d'aide aux résidents gazaouis et non au Hamas".

Tsahal accuse le Hamas de "tout faire pour saper les efforts de distribution alimentaire dans la bande de Gaza", décrivant le mouvement comme "une organisation terroriste brutale qui affame et met en danger la population pour préserver son contrôle sur Gaza". L'armée appelle les médias "à la prudence avec les informations publiées par l'organisation terroriste Hamas, comme prouvé lors de plusieurs incidents précédents".

L'état-major précise qu'un incident distinct s'est produit durant la nuit "à environ un kilomètre du site de distribution d'aide humanitaire, en dehors des heures d'opération". Des soldats ont tiré des coups de semonce pour "empêcher plusieurs suspects d'approcher les troupes". Tsahal insiste sur le fait qu'"il n'y a aucun lien entre cet incident et les fausses accusations portées contre l'armée".