Tsahal diffuse une vidéo récupérée à Gaza montrant une ancienne otage de 8 ans filmée par le Hamas

L'armée israélienne diffuse des images récupérées dans la bande de Gaza, montrant les ex-otages Ella et Dafna Elyakim filmées par des terroristes du Hamas.

Dans un court clip de propagande filmé par les terroristes mais jamais diffusé, Ella se présente et demande au gouvernement de la libérer, ainsi que ses compagnons d'otage, en précisant qu'elle était détenue par le Hamas. Channel 12 rapporte que la famille, ainsi que l'armée, ont approuvé la publication de la vidéo.

Le média a ajouté qu'Ella a déclaré qu'on lui avait dit quoi dire lorsque les terroristes du Hamas ont filmé la vidéo et qu'il y a eu plusieurs prises. Les sœurs Ella et Dafna, âgées de 8 et 15 ans, ont été libérées le 26 novembre dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu temporaire négocié par le Qatar et les États-Unis entre le Hamas et Israël. Elles avaient été capturées dans la maison de leur père, dans le kibboutz Nahal Oz, le 7 octobre, lorsque des milliers de terroristes dirigés par le Hamas ont fait irruption en Israël par voie terrestre, aérienne et maritime, tuant quelque 1 200 personnes et prenant 252 otages, pour la plupart des civils.