Tsahal élabore un plan de renforcement à long terme après le 7 octobre

Plus de deux ans après l’attaque du 7 octobre et dans un contexte d’incertitude politique croissante, l’armée israélienne a lancé les travaux d’un vaste plan de renforcement militaire à long terme. L’état-major général a enclenché la préparation du nouveau plan quinquennal baptisé « Hoshèn », qui doit s’étendre jusqu’en 2030 et redéfinir les capacités stratégiques de Tsahal pour la décennie à venir.

Selon les orientations présentées au sein du commandement militaire, Tsahal a été instruite de se préparer à un effort budgétaire exceptionnel pouvant atteindre 350 milliards de shekels sur dix ans. Cette enveloppe vise à permettre une autonomie accrue de l’appareil de défense israélien, y compris dans l’hypothèse d’une réduction ou d’une remise en cause du soutien militaire américain, jusqu’ici pilier central de la supériorité stratégique d’Israël.

Le programme « Hoshèn » devrait se concentrer sur plusieurs axes majeurs : renforcement des capacités terrestres après les enseignements tirés des combats récents, modernisation accélérée des systèmes de défense aérienne, investissements massifs dans le renseignement, le cyber et les capacités de frappe de précision, ainsi qu’un effort accru sur la préparation et la disponibilité des forces de réserve.

Au sein de l’état-major, le 7 octobre est désormais perçu comme un tournant stratégique majeur, imposant une révision en profondeur des hypothèses de sécurité et des priorités budgétaires. L’objectif affiché est clair : garantir à Israël une supériorité militaire durable, capable de faire face simultanément à des menaces multiples, étatiques et non étatiques, sur l’ensemble de ses fronts.