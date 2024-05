Tsahal élimine le commandant du bataillon Beit Hanoun du Hamas dans un tunnel au nord de Gaza

Le commandant du bataillon Beit Hanoun du Hamas a été éliminé par les forces israéliennes dans un tunnel de la région de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, a déclaré l'armée.

Hussien Fiad était responsable de "nombreuses attaques de missiles antichars lancées sur Israël pendant la guerre, ainsi que de nombreux tirs de mortier sur les communautés frontalières du nord de Gaza", indique l'IDF dans un communiqué.

Tsahal précise que Fiad a été éliminé dans un tunnel lors d'une opération conjointe menée par la 98e division et les forces spéciales de l'armée de l'air et de l'unité d'élite Yahalom Combat Engineering. Son élimination "fait partie de l'effort de combat de la 98e division, en surface et sous terre, pour trouver et détruire les réseaux de tunnels et éliminer les terroristes qui s'y cachent", ajoute l'armée.