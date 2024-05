Tsahal est prêt à effectuer des missions complexes pour récupérer les corps des otages tués (chef d'état major)

S'adressant à des officiers à Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, a déclaré que l'armée était prête à effectuer des missions complexes pour récupérer les corps des otages tués.

IDF Spokesperson

"La mission consiste à éliminer autant de commandants du Hamas que possible, autant de terroristes que possible, afin de détruire l'infrastructure. Nous sommes prêts à mener des opérations dangereuses et compliquées pour ramener les corps de nos otages afin qu'ils soient enterrés en Israël", explique M. Halevi.

Les corps de quatre otages tués par des terroristes du Hamas le 7 octobre ont récemment été retrouvés dans un tunnel à Jabaliya. Un officier parachutiste a été tué au cours de combats en surface dans la zone de l'opération.