Tsahal et le Shin Bet annoncent l’élimination d’un terroriste du Hamas impliqué dans l’enlèvement de trois soldats israéliens

Articles recommandés -

Dans un communiqué conjoint, l’armée israélienne (Tsahal) et le service de sécurité intérieure (Shin Bet) ont annoncé mercredi avoir éliminé un haut membre de la branche armée du Hamas, impliqué dans l’attaque du 7 octobre 2023 et l’enlèvement de trois soldats israéliens.

Le 7 août 2025, sous la direction du Commandement Sud et avec le soutien de la brigade d’artillerie 215, les forces israéliennes ont ciblé et éliminé Abdallah Saïd Abd al-Baghine, adjoint au commandant de la compagnie Nukhba du bataillon central de Jabaliya.

Tsahal affirme que le terroriste avait pénétré en territoire israélien lors du massacre du 7 octobre, participant à l’assaut contre la base de coordination d’Erez et à l’enlèvement des soldats Ron Sherman, Nick Beizer et Tamir Nimrodi, tous tués par la suite.

Au cours du conflit, Abd al-Baghine a également planifié et supervisé de nombreuses attaques contre les forces israéliennes dans la zone. L’armée et le Shin Bet ont réaffirmé leur détermination à « frapper avec force tous les terroristes impliqués dans le massacre du 7 octobre », soulignant que les opérations se poursuivront jusqu’à ce que l’ensemble des terroristes soient neutralisés.