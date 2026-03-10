Tsahal fait le point sur la guerre contre l’Iran et le Hezbollah au 11e jour du conflit

Au onzième jour de l’opération militaire israélienne baptisée « Rugissement du Lion », l’armée israélienne a présenté un nouveau bilan de la situation sécuritaire et des menaces auxquelles le pays est confronté. Selon un responsable militaire, cette campagne vise à affaiblir les capacités militaires du régime iranien et à neutraliser les menaces directes contre Israël.

L’offensive se déroule désormais sur deux fronts simultanés, alors que les Forces de défense israéliennes doivent faire face à la fois aux tirs de missiles de l’Iran et aux attaques du Hezbollah depuis le Liban.

Bilan humain et consignes de sécurité

Selon les autorités militaires, les attaques de missiles ont fait jusqu’à présent 12 morts et environ 200 blessés en Israël, dont sept dans un état grave. Les autorités appellent la population à continuer de respecter strictement les consignes du Commandement du Front intérieur, rappelant que ces instructions ont permis de sauver de nombreuses vies depuis le début du conflit.

Un incident récent survenu à Yehud illustre l’importance de ces mesures de protection. Une ogive à sous-munitions a frappé un chantier de construction. La plupart des travailleurs se trouvaient dans des espaces protégés, mais deux employés qui n’étaient pas à l’abri ont été tués.

Des missiles iraniens équipés d’ogives à sous-munitions

L’armée israélienne estime qu’environ 50 % des missiles tirés par l’Iran vers Israël sont équipés d’ogives à fragmentation. Ces armes se dispersent dans les airs en dizaines de sous-munitions qui retombent sur une zone pouvant atteindre une dizaine de kilomètres de rayon.

Même si la charge explosive de chaque sous-munition est plus faible qu’un missile classique, leur dispersion augmente considérablement les risques pour les zones habitées et crée des dangers supplémentaires liés aux débris qui retombent au sol.

Difficultés iraniennes et poursuite des attaques

Selon l’évaluation de Tsahal, les tirs iraniens se produisent par salves intermittentes tout au long de la journée. Les services de renseignement observent également des difficultés du côté iranien à coordonner des barrages massifs de missiles.

Les projectiles visent principalement des centres de population, mais aussi des installations militaires et des infrastructures stratégiques.

Parallèlement, le Hezbollah continue de mener des attaques contre Israël depuis le Liban, notamment par des tirs de missiles antichars et de roquettes de courte portée visant les troupes israéliennes et les localités du nord du pays.

Maintien des restrictions de sécurité

Le Commandement du Front intérieur poursuit sa coordination avec les autorités locales, les ministères et les services d’urgence afin d’informer la population et d’assurer la préparation des structures civiles.

Les autorités militaires soulignent que la résilience de la population et le respect des consignes de sécurité constituent des éléments essentiels de la défense nationale.

Les restrictions actuelles, qui encadrent notamment les activités publiques et les mesures de protection civile, ont été prolongées au moins jusqu’à samedi soir, tout en permettant une activité économique partielle dans certaines régions du pays.