Tsahal frappe les capacités militaires iraniennes et intensifie ses opérations au Liban

Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Effie Defrin, a affirmé que Tsahal poursuivait ses opérations contre l’Iran et ses alliés régionaux conformément à un plan militaire visant à neutraliser les menaces contre Israël.

Selon lui, l’armée de l’air israélienne a mené ces dernières heures des frappes intensives contre des infrastructures stratégiques iraniennes. « Nous agissons selon un plan et nous atteignons les objectifs que nous nous étions fixés », a déclaré Defrin. Il a notamment indiqué que des installations appartenant aux Gardiens de la révolution avaient été visées, notamment des structures utilisées pour transformer certaines zones maritimes en plateformes d’activités terroristes.

Au cœur de Téhéran, Tsahal affirme également avoir détruit un centre de développement de capacités satellitaires considéré comme une menace potentielle pour les satellites israéliens et internationaux. En parallèle, l’armée israélienne dit poursuivre ses frappes contre les forces du Bassidj, décrites comme un instrument de répression du régime iranien.

Effie Defrin a également évoqué l’évolution des opérations au Liban. Selon lui, des forces israéliennes ont entamé un déploiement terrestre contre des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban afin de renforcer la sécurité des localités israéliennes du nord. Les troupes ont détruit plusieurs infrastructures et installations terroristes, dans le cadre d’une opération destinée à éloigner la menace à la frontière.

Le porte-parole a par ailleurs souligné l’importance pour la population civile de suivre les consignes de sécurité. Il a évoqué le cas d’une famille de Bnei Brak dont la maison a été touchée par un missile, mais dont les membres ont survécu après avoir rejoint à temps un abri sécurisé.

Enfin, Tsahal affirme avoir intensifié ses opérations sur plusieurs fronts. Au cours des deux dernières semaines, plus de 250 terroristes ont été arrêtés en Judée-Samarie, tandis que dans la bande de Gaza, l’armée affirme avoir détruit plusieurs kilomètres d’infrastructures souterraines et neutralisé plus de 40 combattants du Hamas.

Selon Effie Defrin, l’objectif demeure d’affaiblir durablement le régime iranien et ses alliés afin de réduire les menaces pesant sur Israël.