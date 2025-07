Tsahal : "Israël se soucie plus de l’alimentation des habitants de Gaza que le Hamas"

Articles recommandés -

Le porte-parole de Tsahal, Effie Defrin, a tenu une déclaration à la presse, réagissant aux récents événements dans le conflit à Gaza, notamment la trêve tactique instaurée ce matin et l’acheminement de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza. Dans ses propos, il a vivement critiqué le Hamas, accusant l’organisation terroriste de mener une campagne mensongère sur la famine à Gaza tout en nuisant délibérément à sa propre population. « Israël a initié la création de centres de distribution alimentaire pour empêcher la famine à Gaza. Nous sécurisons quatre centres, facilitons des convois et permettons des largages aériens », a-t-il affirmé, soulignant les pauses humanitaires permettant aux civils d’accéder à l’aide.

Effie Defrin a également dénoncé les agissements du Hamas : « En parallèle du vol de l’aide humanitaire destinée aux habitants et de son stockage dans des tunnels, le Hamas mène une campagne mensongère sur la famine à Gaza. Soyons clairs : il n’y a pas de famine, nous agissons conformément au droit international. » Il a ajouté : « Israël se soucie plus de l’alimentation des habitants de Gaza que le Hamas, qui aggrave délibérément leur situation et tente d’entraver l’acheminement de l’aide. Le Hamas ne combat pas seulement Tsahal, il combat aussi ses propres citoyens. »

Enfin, il a conclu : « Le Hamas n’est plus une référence pour les habitants de Gaza. Tsahal a établi des centres d’aide, et les habitants s’y rendent quotidiennement. Aucune nation confrontée à une organisation terroriste aussi meurtrière n’a fait un tel effort. »