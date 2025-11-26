Tsahal lance l’opération "Cinq Pierres" pour démanteler des infrastructures terroristes en Samarie

Tsahal, le Shin Bet et la police israélienne ont publié ce mercredi un communiqué commun dévoilant les premières images de l’opération « Cinq Pierres », une vaste campagne antiterroriste lancée dans le nord de la Samarie. Dans la nuit, des unités de la Brigade Commando, de la brigade de Shomron, de celle de Menashe, ainsi que des forces du Shin Bet et de la police des frontières ont simultanément pénétré dans plusieurs villages de la zone.

L’opération fait suite à des renseignements précis révélant une tentative d’implantation de cellules terroristes et la construction de nouvelles infrastructures opérationnelles. Avant l’entrée au sol, l’armée de l’air a frappé pour isoler et boucler le secteur.

Les forces ont ensuite procédé à la fouille de dizaines de bâtiments, à l’interpellation de suspects, et ont découvert une salle de contrôle de caméras ainsi que des fonds liés au terrorisme.

Cette opération de grande ampleur intervient après plusieurs actions menées par l’unité Douvdevan, le Yamam et le Shin Bet, qui ont permis l’élimination de trois terroristes impliqués dans des attaques récentes contre Tsahal et des civils israéliens.

Tsahal et le Shin Bet réaffirment qu’ils continueront à agir de manière proactive pour empêcher toute tentative de réorganisation terroriste et protéger les citoyens israéliens.