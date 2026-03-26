Tsahal : le sergent Aviaad Elchanan Volansky est tombé au combat dans le sud du Liban

L’armée israélienne a autorisé ce jeudi soir la publication du nom d’un soldat tombé au combat, après notification de sa famille. Il s’agit du sergent Aviaad Elchanan Volansky, âgé de 21 ans, originaire de Jérusalem, engagé au sein du 77e bataillon de la 7e brigade.

Selon les informations communiquées par Tsahal, le jeune militaire a été tué lors d’affrontements dans le sud du Liban, où les forces israéliennes sont engagées dans des opérations intensives contre le Hezbollah. Sa mort intervient dans un contexte de combats particulièrement soutenus le long de la frontière nord, marqués par des échanges de tirs réguliers et des opérations terrestres ciblées.

Au cours du même incident, deux officiers et deux soldats de son unité ont été légèrement blessés. Ils ont été évacués vers un hôpital pour y recevoir des soins médicaux, et leur état n’inspire pas d’inquiétude majeure. Les familles des blessés ont également été informées.

L’armée n’a pas détaillé les circonstances précises de l’incident, mais une enquête interne devrait permettre d’en établir les causes. Comme à chaque perte en opération, Tsahal rend hommage à l’engagement de ses soldats, soulignant leur rôle dans la défense du pays.