Tsahal se dote d’un conseiller spécial pour l’intégration des orthodoxes

Le chef d’état-major de l’armée israélienne, Eyal Zamir, a tranché : le colonel Avinoam Emunah sera son nouveau conseiller pour les affaires liées aux orthodoxes. Cette décision intervient alors que certains s’attendaient à la nomination d’un représentant issu directement du monde religieux, afin d’accompagner l’effort de recrutement de ce public sensible au sein de Tsahal.

Âgé de formation laïque, Avinoam Emunah s’est fait connaître comme le commandant fondateur de la brigade Hashmonaïm, créée spécifiquement pour accueillir des soldats orthodoxes dans un cadre adapté à leurs exigences religieuses. Malgré cette expérience, des voix critiques se font entendre au sein de l’armée, estimant que le choix d’un officier extérieur à la communauté orthodoxe risque de compliquer le dialogue avec ce secteur. « Nous pensions que la personne chargée de piloter ce dossier serait issue du monde orthodoxe », confient ainsi des sources militaires.

La nomination s’inscrit toutefois dans une orientation définie récemment par l’état-major. Des ordres internes prévoient en effet la désignation d’un responsable chargé de coordonner l’intégration des orthodoxes, en lien avec l’ensemble des acteurs professionnels concernés, afin de lever les obstacles pratiques et culturels au service militaire.

Sur le plan politique, plusieurs responsables ont salué ce choix. Le ministre de l’Immigration et de l’Intégration, Ofir Sofer, estime qu’Avinoam Emunah est « l’homme adéquat » pour faire progresser l’enrôlement des orthodoxes, grâce à sa connaissance du terrain et au climat de confiance qu’il a su instaurer. Le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, Boaz Bismuth, voit également dans cette décision la preuve d’une volonté de Tsahal d’adapter réellement le service militaire aux spécificités du public orthodoxe, dans un contexte de pénurie persistante de main-d’œuvre.