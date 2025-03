Tsahal nomme une équipe externe pour analyser et appliquer les enseignements des enquêtes sur le 7 octobre

Le porte-parole de l'armée israélienne a annoncé que le chef d'état-major, le Lieutenant-Général Eyal Zamir, a nommé une équipe externe d'officiers supérieurs de réserve pour examiner et mettre en œuvre les leçons tirées des enquêtes sur les événements du 7 octobre 2023.

Ces dernières semaines, le processus d'investigation au sein de Tsahal concernant les attaques du 7 octobre a été finalisé. Ce processus complexe a inclus la collecte de documents et de témoignages de civils, soldats et commandants ayant participé aux combats. L'équipe sera dirigée par le Général de division (réserve) Sami Turgeman et comprendra douze autres officiers supérieurs de réserve, dont les généraux Eli Sharvit, Amikam Norkin et Yossi Baidatz. Ces membres ont été sélectionnés pour leur vaste expérience et leur connaissance approfondie de divers domaines d'activité militaire.

"Dans le cadre de l'engagement profond de Tsahal envers les processus d'apprentissage, d'efficacité et d'amélioration, particulièrement en temps de guerre", cette commission examinera en profondeur les conclusions des enquêtes, en se concentrant sur les investigations centrales menées par l'état-major.

L'équipe formulera les mécanismes et processus nécessaires pour intégrer les leçons tirées, effectuera des approfondissements si nécessaire et pourra même recommander de nouvelles enquêtes sur certains aspects qui l'exigeraient.

La commission présentera ses conclusions préliminaires au chef d'état-major dans les semaines à venir, suivies d'une proposition de plan pour l'application intégrée des leçons, avec un suivi de leur mise en œuvre à différents niveaux.