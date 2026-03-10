Tsahal : plus de 400 cibles militaires frappées en Iran et intensification des opérations contre le Hezbollah

Lors de son allocution ce mardi, le porte-parole de Tsahal, Effie Defrin, a détaillé l’ampleur des opérations militaires menées par Israël contre l’Iran et le Hezbollah depuis le début du conflit.

Selon lui, l’armée israélienne a déjà frappé plus de 400 cibles militaires appartenant au régime iranien. Parmi les zones les plus visées figure la province d’Ilam, dans l’ouest du pays. Les frappes ont notamment ciblé des installations liées au Basij, aux forces de sécurité intérieure et aux services de renseignement iraniens.

« Ces structures constituent une composante centrale de la répression exercée par le régime contre la population iranienne », a affirmé le porte-parole. Il a également indiqué que certaines installations de renseignement utilisées pour des opérations d’espionnage à l’étranger avaient été détruites.

Parallèlement aux opérations en Iran, Tsahal poursuit ses frappes contre le Hezbollah au Liban. Au cours des dernières 24 heures, plus de 80 cibles ont été visées dans le sud du Liban, notamment des bâtiments utilisés par l’organisation, des centres de commandement et des sites de lancement de missiles dirigés vers Israël.

Effie Defrin a aussi annoncé l’élimination de Nasser Bar Salameh, présenté comme l’un des commandants des unités du Hezbollah impliqués dans des attaques contre Israël ces dernières années.

Selon l’armée israélienne, les opérations visent également l’infrastructure économique du mouvement chiite. Plus de 30 cibles financières liées au Hezbollah auraient été frappées ces derniers jours, dont un centre financier central à Beyrouth utilisé pour financer l’achat d’armes et le paiement des combattants.

Le porte-parole a assuré que les forces israéliennes continueraient d’agir afin de protéger les habitants du nord d’Israël et de neutraliser les infrastructures du Hezbollah.

Concernant la situation intérieure, Effie Defrin a appelé les citoyens israéliens à respecter strictement les consignes du Commandement du Front intérieur. Il a souligné que les directives de sécurité restent inchangées, malgré les tirs provenant à la fois du Liban et de l’Iran.

Enfin, Tsahal affirme disposer d’un plan d’opérations fondé sur une « banque de cibles » comprenant des installations militaires, des systèmes de missiles, des infrastructures de défense aérienne et des sites liés au programme nucléaire iranien. L’objectif, selon l’armée, est de lever ce qu’elle qualifie de « menace existentielle » pesant sur Israël.