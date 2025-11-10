Tsahal présente son enquête principale sur les défaillances du 7 octobre

L’armée israélienne a dévoilé lundi son rapport principal sur les causes de l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, un document clé compilant l’ensemble des enquêtes internes menées par Tsahal. Présenté par le chef d’état-major, le général Eyal Zamir, le rapport de la commission Turgeman, dirigée par le général (rés.) Sami Turgeman, met en lumière des failles systémiques et des erreurs de commandement à tous les niveaux de la hiérarchie militaire.

Le rapport identifie six défaillances majeures : une mauvaise lecture stratégique du Hamas, un échec du renseignement dans la détection de la menace, le manque d’attention portée au plan de défense « Mur de Jéricho », une culture organisationnelle défaillante, un écart durable entre la menace réelle et la préparation opérationnelle, et enfin un processus décisionnel inadapté dans la nuit précédant l’attaque.

Sur 25 enquêtes de fond, seules sept ont été jugées « vertes » (satisfaisantes), treize « orange » (incomplètes) et cinq « rouges », indiquant de graves insuffisances. Le rapport critique notamment le Commandement Sud, la Division de Gaza et les services de renseignement (Aman) pour leur incapacité à identifier les signaux d’alerte. Il souligne aussi le manque de coordination avec la police lors du massacre du festival Nova.

La commission estime que des informations cruciales avaient été recueillies mais n’ont pas été correctement analysées. Les plans d’urgence existants se sont révélés inadaptés à une offensive d’une telle ampleur.

Le général Zamir a annoncé la création d’une équipe interdisciplinaire dirigée par le général Tamir Yadai pour assurer la mise en œuvre des réformes. « Nous faisons face à un échec immense. Notre responsabilité est d’en tirer les leçons et de restaurer la confiance », a-t-il déclaré, appelant à une enquête externe et indépendante pour éviter qu’un tel désastre ne se reproduise.