Tsahal presse la Knesset d’allonger la durée du service militaire : "une question de survie"

La Knesset doit examiner jeudi la prolongation du service militaire obligatoire, alors que Tsahal alerte sur une crise aiguë de ses effectifs. Selon un haut responsable militaire cité par la chaîne publique Kan, l’armée israélienne a un besoin "désespéré" de porter la durée du service à 36 mois.

"Nous sommes au bord du précipice, c’est une question de survie", a déclaré ce responsable. Selon lui, Tsahal ne peut pas fonctionner avec un service de 30 mois. Une prolongation à 36 mois permettrait, affirme-t-il, d’économiser la mobilisation quotidienne d’environ 8 000 réservistes. Il a ajouté qu’un service de 32 mois constituait "le minimum nécessaire" pour éviter une aggravation de la situation.

La commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset doit discuter de cette question, alors que l’armée plaide pour un allongement significatif du service régulier. En cas de passage à 36 mois, Tsahal prévoit que les soldats concernés perçoivent une rémunération d’environ 11 000 shekels pendant les quatre mois supplémentaires. Mais une telle mesure paraît peu probable sous l’actuel gouvernement.

L’armée estime plutôt que la Knesset pourrait approuver une prolongation plus limitée, à 32 mois. Dans ce scénario, Tsahal envisage de compenser les deux mois supplémentaires par une rémunération équivalente à 200 % du salaire habituel.

Plus tôt dans la journée, le chef d’état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, avait lui aussi tiré la sonnette d’alarme sur la pénurie de personnel. Il a rappelé qu’il avait déjà averti, lorsqu’il était chef d’état-major adjoint, que Tsahal approchait de sa taille minimale au regard des menaces auxquelles Israël est confronté.

"Nous devons élargir de manière significative les rangs de Tsahal afin qu’elle puisse remplir l’ensemble des missions qui lui sont confiées", a déclaré Zamir. "La responsabilité repose sur nous tous. Tsahal a besoin de tout le monde. Nous ne devons pas nous soustraire au devoir de défendre l’État. C’est une nécessité opérationnelle, ainsi qu’un devoir sioniste et moral."