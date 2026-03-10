Tsahal réduit le nombre de réservistes, les localités proches de la frontière jordanienne s'inquiètent

L’armée israélienne a décidé de réduire le déploiement de plusieurs milliers de réservistes mobilisés lors du lancement de l’offensive militaire contre l'Iran, certains d’entre eux étant déjà en route vers leurs foyers. De nombreux réservistes concernés étaient affectés à la sécurisation de la frontière orientale, notamment dans les unités de défense locales déployées dans les communautés situées le long de cette frontière.

Cette décision a suscité la colère et l’inquiétude dans plusieurs localités de la vallée de la Arava, de la vallée du Jourdain et de la région d’Emek HaMaayanot. Des responsables de sécurité locaux estiment que la réduction des effectifs intervient alors même que la frontière reste exposée à des menaces potentielles. Ils dénoncent notamment le fait que, parallèlement à cette diminution des forces, les coordinateurs de sécurité des communautés et d’autres responsables locaux n’aient pas été mobilisés pour renforcer la défense des localités.

Face à ces critiques, le commandant de la brigade de la vallée du Jourdain, le colonel Gilad Shriki, a tenu lundi soir une réunion d’urgence avec les coordinateurs de sécurité des localités de la région. Selon des sources présentes à la rencontre, les discussions se sont déroulées dans un climat constructif, mais ont mis en évidence des lacunes importantes dans le dispositif de soutien aux forces locales.

Dans la région d’Eilot, des coordinateurs de sécurité ont également adressé une lettre au commandant de la brigade Yoav, chargée du secteur de la Arava, pour exprimer leurs préoccupations. Ils affirment que la décision de réduire les effectifs affaiblit précisément le dispositif destiné à répondre rapidement à un incident sécuritaire et appellent l’armée à renforcer plutôt qu’à diminuer les moyens de défense.

Le Forum "Otef Israël", représentant des communautés situées près des zones sensibles, a également critiqué la gestion des unités de défense locales au cours des deux dernières années, accusant l’armée de mobiliser ou de démobiliser ces forces sans lien clair avec le niveau réel de la menace. Selon le forum, tant que les risques sécuritaires persistent, tout affaiblissement des lignes de défense pourrait créer des failles exploitables.