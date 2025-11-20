Tsahal renforce la défense aux frontières face à la menace des drones

Tsahal annonce avoir achevé une importante formation interarmées consacrée à la réponse à la menace croissante des drones hostiles le long des différentes frontières d’Israël. L’événement s’est tenu hier dans le grand centre d’instruction de l’armée israélienne situé dans le désert du Néguev — souvent appelé “Ville des Bases” — et était dirigé par la Direction des opérations. Y participaient les commandements régionaux, les forces terrestres, l’armée de l’air, plusieurs directions de Tsahal, ainsi que le Shin Bet, la police israélienne et d’autres organismes de sécurité.

L’objectif principal était de renforcer la coopération entre les différentes forces et de lancer un processus accéléré de développement de solutions face aux drones, aujourd’hui considérés comme l’un des défis sécuritaires les plus urgents pour Israël.

Au cours de la rencontre, plusieurs options technologiques et opérationnelles ont été présentées : systèmes de détection, moyens d’interception, outils de brouillage et dispositifs déjà opérationnels ou en phase avancée de développement. Des démonstrations pratiques ont également eu lieu.

Les participants ont ensuite travaillé en groupes de réflexion afin d’examiner de nouvelles méthodes de coordination et de définir les prochaines étapes pour améliorer la défense aérienne sur toutes les frontières — au nord face au Hezbollah, au sud face au Hamas et aux autres groupes armés, ainsi qu’aux points sensibles du centre du pays.

Selon Tsahal, cette initiative marque une étape importante dans l’adaptation de l’armée à une menace en constante évolution. L’armée israélienne affirme qu’elle continuera à développer des technologies avancées et à renforcer la coopération avec les autres services de sécurité afin de protéger au mieux les citoyens.

« Tsahal fera tout ce qui est nécessaire pour contrer cette menace et renforcer la défense aux frontières », conclut le communiqué.