Tsahal sanctionne deux soldats après la profanation d’un symbole chrétien au Liban-Sud

L’armée israélienne a annoncé lundi avoir sanctionné deux soldats à la suite d’un incident survenu il y a plusieurs semaines dans le sud du Liban, au cours duquel un militaire avait été filmé en train de profaner un symbole religieux chrétien.

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Selon le communiqué de Tsahal, l’affaire a fait l’objet d’une enquête menée par les commandants sur le terrain puis examinée par le commandant de la 162e division, le général de brigade Sagiv Dahan.

À l’issue de cette enquête interne, le soldat ayant commis l’acte a été condamné à 21 jours de prison militaire. Le militaire ayant filmé la scène a quant à lui écopé de 14 jours de prison militaire.

L’armée israélienne a affirmé considérer l’incident « avec une grande gravité », rappelant son engagement en faveur du respect de la liberté religieuse, des lieux saints et des symboles religieux « de toutes les religions et communautés ».

Tsahal a également souligné que des rappels réguliers sont effectués auprès des soldats concernant les règles de conduite à respecter à proximité des institutions religieuses et des symboles confessionnels avant toute opération dans les zones concernées.

L’incident intervient dans un contexte particulièrement sensible dans le sud du Liban, où l’armée israélienne poursuit des opérations contre le Hezbollah depuis l’ouverture du front nord après le 7 octobre 2023.