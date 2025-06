Tsahal sauve une fillette syrienne en détresse cardiaque

Une fillette syrienne de 12 ans dans un état critique a été secrètement évacuée du sud de la Syrie par Tsahal pour recevoir un traitement cardiaque d'urgence à l'hôpital Rambam de Haïfa, a révélé jeudi un porte-parole de l'établissement médical. L'évacuation s'est déroulée jeudi dernier, lorsque la jeune patiente, considérée en danger de mort en raison d'un problème cardiaque, est arrivée à Rambam accompagnée de sa mère. L'opération a été coordonnée par Tsahal avec l'organisation "Yitro - Jews for Druze", qui a également financé les coûts d'hospitalisation.

Durant ses quatre jours d'hospitalisation dans l'unité de soins intensifs pédiatriques de l'hôpital pour enfants Ruth Rappaport, la fillette a subi une intervention médicale pour traiter sa pathologie cardiaque. Son état s'est rapidement amélioré et elle a pu rentrer chez elle il y a deux jours en bonne santé. Après sa sortie d'hôpital, la jeune Syrienne a été remise à Tsahal, qui a organisé son retour à un point de rencontre avec son père dans le sud de la Syrie.

Amnon Bartal, président de l'organisation Yitro, a déclaré : "Nous apprécions grandement Tsahal pour avoir rendu possible cet effort humanitaire complexe et émouvant, ainsi que l'hôpital Rambam pour ses soins professionnels et sa compassion humaine. Rambam et l'organisation Yitro continueront de coopérer dans le cadre de leur engagement moral envers l'excellence médicale et le sauvetage de vies." Cette intervention s'inscrit dans le cadre des activités humanitaires israéliennes menées discrètement le long de la frontière syrienne.