Tsahal se prépare à accueillir les otages libérés

L’armée israélienne a annoncé vendredi après-midi avoir achevé ses préparatifs pour le retour des otages libérés de la bande de Gaza, un moment d’une portée à la fois humaine et nationale. Sous la supervision conjointe de la direction des ressources humaines et du département de la logistique, Tsahal a mis en place un dispositif complet pour garantir un accueil « professionnel et optimal » des rescapés et de leurs familles.

En coordination avec le ministère de la Santé, plusieurs autres ministères et les services de sécurité, un vaste centre d’accueil a été aménagé. Il comprend des chambres individuelles, un encadrement médical et psychologique renforcé ainsi qu’un espace dédié aux premières retrouvailles entre les otages et leurs proches — des moments que l’armée qualifie déjà de « profondément émouvants ».

Les hôpitaux du pays ont également été placés en état de préparation maximale afin d’assurer un suivi médical et psychologique immédiat. Des équipes spécialisées en santé mentale accompagneront chaque rescapé dès son arrivée sur le sol israélien.

Les officiers de liaison de Tsahal, en contact permanent avec les familles depuis le début de la guerre, continueront d’assurer leur accompagnement. Dans un message solennel, le porte-parole de l’armée a exhorté le public à faire preuve de « patience et de respect » envers les otages de retour et leurs proches, en rappelant l’importance de « ne diffuser que les informations émanant de sources officielles ».