Tsahal soupçonne l'artillerie du Hamas d'être à l'origine de l'incendie meurtrier de Rafah, l'enquête se poursuit

L'armée israélienne soupçonne que des munitions ou d'autres substances combustibles ont provoqué une explosion secondaire et un incendie dans un complexe abritant des personnes déplacées à Rafah, après une frappe aérienne visant deux terroristes du Hamas.

L'incident a entraîné la mort de civils palestiniens et l'enquête se poursuit. Tsahal avait suivi les commandants du Hamas Yassin Rabia et Khaled Najjar avant la frappe sur le complexe dans le quartier de Tel Sultan à l'ouest de Rafah dans la nuit de dimanche à lundi. Selon les services de renseignement de Tsahal, la zone avait été utilisée pour des activités du Hamas, y compris un lance-roquettes à proximité.

L'armée a précisé que la frappe avait eu lieu en dehors de la « zone humanitaire » désignée dans la région d'al-Mawasi, qui se trouve à plus d'un kilomètre de l'enceinte visée. Des mesures ont été prises pour s'assurer qu'aucun civil, en particulier des femmes et des enfants, n'était présent dans le complexe du Hamas au moment de l'attaque. Les avions de combat israéliens ont utilisé deux petites munitions, chacune portant une ogive de 17 kilogrammes, afin de minimiser le risque de victimes civiles en raison de la proximité du camp de déplacés palestiniens. Un haut responsable de Tsahal a fourni à i24NEWS de plus amples détails sur l'enquête : Dans la nuit de dimanche à lundi, les forces de défense israéliennes ont éliminé des terroristes de haut rang du Hamas sur la base d'informations fournies par les services de renseignement. Tragiquement, un incendie a tué un certain nombre de civils. La zone d'attaque se trouvait à un kilomètre de la zone humanitaire, qui n'était pas constituée de tentes mais de structures", a-t-il précisé. "Nous avons utilisé des munitions de 17 kilogrammes, les plus petites possibles, mais quelque chose d'autre a provoqué l'incendie près de la cible. Malgré la tragédie, nous essayons de comprendre ce qui a déclenché l'incendie", a-t-il ajouté.