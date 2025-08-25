Tsahal sur la frappe à l’hôpital Nasser : "Nous ne ciblons jamais volontairement des civils"

Articles recommandés -

Le porte-parole de Tsahal, le général Effie Defrin, a réagi aux critiques suscitées par la frappe israélienne ayant touché l’hôpital Nasser de Khan Younès, qui aurait fait des victimes civiles, dont des journalistes. « L’armée israélienne ne cible jamais volontairement des civils », a-t-il insisté, soulignant que « tout est fait pour limiter les dommages collatéraux, tout en protégeant nos soldats ».

Effie Defrin a rappelé le contexte dans lequel opèrent les forces israéliennes : « Nous faisons face à une réalité extrêmement complexe. Les terroristes du Hamas utilisent délibérément les infrastructures civiles, y compris les hôpitaux, comme instruments de guerre. Ils ont même opéré à partir de l’hôpital Nasser. »

Le porte-parole a ajouté que le Hamas « est responsable de cette guerre », rappelant qu’il détient toujours 50 otages, et qu’il empêche toute issue au conflit. « Comme une armée professionnelle, soumise au droit international, nous avons l’obligation d’enquêter avec rigueur sur chaque incident », a-t-il précisé, annonçant l’ouverture immédiate d’une enquête ordonnée par le chef d’état-major pour déterminer les circonstances exactes de la frappe. Enfin, Defrin a reconnu le risque majeur lié à la présence de civils dans une zone de guerre active, où le Hamas « se cache cyniquement derrière la population ». Il a conclu : « Nous regrettons toute atteinte à des innocents et restons déterminés à poursuivre le combat contre le Hamas, en prenant toutes les précautions nécessaires. »