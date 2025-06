"Tu dois tout faire pour sauver ta vie" : le cri du père de Matan Angrest

Hagaï Angrest, père de l'otage Matan Angrest, a livré un témoignage sur i24NEWS, révélant l'état critique de son fils détenu dans les tunnels de Gaza depuis le 7 octobre.

Le père a expliqué sa décision de publier les images du lynchage de son fils par des Gazaouis lors de son enlèvement : "Nous avons décidé de publier tous ces renseignements tellement durs pour qu'on comprenne dans quel état est Matan."

Cette révélation fait suite à une enquête menée par la famille après une rencontre avec Netanyahou il y a trois mois. "On a découvert que Matan était en danger de mort", confie Hagaï Angrest, évoquant de graves problèmes respiratoires et des "asthmes extrêmement graves".

Articles recommandés -

Matan Angrest, soldat blessé au combat le 7 octobre, "a essayé pendant deux heures et quart d'arrêter l'attaque brutale du Hamas" avant d'être enlevé avec son commandant Daniel Peretz. "Il souffre d'infections dans le corps à cause de ces blessures du 7 octobre et nous savons que tout cela le met en danger de mort immédiate", détaille son père, précisant que "les terroristes l'ont fait sortir à plusieurs reprises du tunnel" en raison de son état.

"Plus de mots, des actes"

Face aux déclarations de Netanyahou sur les "progrès" des négociations, Hagaï Angrest reste sceptique : "On a l'habitude de la politique politicienne et des vaines paroles, ça ne nous touche plus. On veut des actes." La famille exige que Matan soit inclus dans tout accord, "peu importe quel que soit l'accord, Matan doit sortir dès qu'il y aura un prochain accord". Il a adressé un message à son fils : "Tu dois juste tout faire pour sauver ta vie. Tu vas rentrer à la maison vivant."