Un an après le cessez-le-feu au Liban, Tsahal revendique 370 terroristes éliminés et plus de 1 200 opérations ciblées

Un an après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Liban, signé le 27 novembre 2024, Tsahal dresse un bilan de son action visant à empêcher le Hezbollah de se reconstituer. Selon l’armée israélienne, les forces du Commandement Nord et de la division 91 ont mené environ 1 200 opérations ciblées au cours de l’année écoulée, tandis que la brigade 810 (« brigade des Montagnes »), sous la division 210, a agi simultanément dans les secteurs libanais du mont Dov et en Syrie.

Au cours de ces opérations, les unités 769, 300 et la brigade centrale de la division 91 ont conduit des dizaines d’actions préventives visant à détruire des infrastructures terroristes, intercepter des tentatives de renseignement contre Tsahal et réduire significativement les capacités militaires de l’ennemi.

Les forces israéliennes affirment avoir découvert et neutralisé des dizaines de bâtiments militaires utilisés par des cellules armées, ainsi que des dépôts d’armes, des plateformes de lancement, des roquettes, des postes d’observation et des positions de tir.

Toujours selon Tsahal, 370 terroristes du Hezbollah, mais aussi du Hamas et de divers groupes terroristes palestiniens, ont été éliminés au cours de l’année, grâce à des opérations menées conjointement avec l’armée de l’air et sous la direction du renseignement militaire (Aman).

L’armée souligne que toutes ces activités sont menées dans le cadre strict du cessez-le-feu et visent à empêcher le réarmement du Hezbollah, considéré par Israël comme la principale menace stratégique au nord du pays. Tsahal assure qu’elle continuera d’agir « avec puissance » pour supprimer tout danger pesant sur les civils israéliens et garantir la stabilité de la frontière nord.