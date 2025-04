Un an et demi de captivité : rapport alarmant sur l'état de santé des otages israéliens

L'état de santé des 24 otages israéliens encore vivants en captivité à Gaza se détériore dangereusement et leur vie est en péril. C'est ce que révèle un rapport publié lundi par le département de santé du Quartier général des familles d'otages, qui dresse un tableau inquiétant de leur condition physique et mentale après un an et demi de captivité.

Des conditions de détention dramatiques

Le rapport présente une analyse médicale détaillée, basée sur les témoignages d'ex-otages libérés, des vidéos diffusées par le Hamas et des informations fournies par les familles. Tous les otages sont détenus dans des conditions extrêmement difficiles, subissant à la fois des traumatismes physiques et psychologiques. Selon les témoignages des survivants, les périodes d'intensification des opérations militaires israéliennes, en particulier lors de la reprise des combats après un cessez-le-feu, s'accompagnent de punitions plus sévères infligées par les ravisseurs.

Des blessures physiques et des maladies non traitées

Sur les 24 otages encore vivants, des signes de vie ont été reçus pour 20 d'entre eux. Au moins un tiers souffre de blessures physiques documentées, notamment des blessures par éclats d'obus, des brûlures, des contusions graves, des fractures osseuses, des lésions oculaires et des dommages nerveux. D'autres souffrent de maladies chroniques non traitées comme l'asthme, des problèmes digestifs chroniques, des maladies cutanées et des allergies sévères. L'absence de soins médicaux dans certains cas constitue un danger immédiat pour leur vie.

Une détérioration psychologique profonde

Au-delà des atteintes physiques, le rapport décrit une détérioration psychologique profonde chez les otages : symptômes de dépression, anxiété sévère, détresse psychologique persistante, sentiment d'impuissance et perte d'espoir. Certains sont maintenus en isolement prolongé pendant des semaines, voire des mois. Selon les témoignages des anciens otages, leurs ravisseurs les privaient de sommeil, les humiliaient systématiquement et leur fournissaient des informations douloureuses, parfois mensongères, sur la situation de leurs familles.

Un appel urgent à leur libération

Le professeur Hagai Levine, chef du département de santé du Quartier général des familles d'otages, a lancé un appel urgent : "Les otages subissent des tortures physiques et mentales inhumaines et sont en danger de mort. Ils sont tous dans une situation humanitaire critique et doivent tous être sauvés de toute urgence. Le retour de tous les otages, vivants et décédés, est crucial pour la santé des familles et pour notre santé en tant que nation."

Ce rapport intervient alors que les négociations pour un accord de cessez-le-feu et la libération des otages semblent dans l'impasse, malgré les efforts diplomatiques internationaux.