Un ancien général nommé pour examiner les failles du renseignement de Tsahal avant le 7 octobre

Le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a nommé l’ex-général Roni Numa à la tête d’une nouvelle commission d’experts chargée d’examiner la manière dont l’armée a traité, depuis 2018, les renseignements détaillant l’intention du Hamas de mener une attaque d’envergure contre Israël. Ces informations, connues sous le nom de plan « Mur de Jéricho », n’avaient pas été incluses dans les premières enquêtes internes menées après le 7 octobre.

Maj.-Gen. (rés.) Roni Numa, ancien commandant du Commandement central, dirigera une équipe composée de plusieurs hauts responsables militaires à la retraite. Cette décision fait suite au rapport d’un autre groupe d’anciens officiers, conduit par le général Sami Turgeman, qui avait jugé les premières investigations de Tsahal insuffisantes et relevé l’absence d’examen du traitement du renseignement prévoyant l’assaut du Hamas.

Pendant des années, l’armée avait considéré ces plans comme irréalistes, tandis que le Hamas poursuivait discrètement ses préparatifs.

Jeudi soir, Zamir a présenté à l’état-major un résumé du rapport Turgeman, comprenant les « enseignements tirés et les points clés » à intégrer dans le plan de travail de Tsahal pour les prochaines années. Il a également annoncé la création d’un comité de supervision dirigé par le numéro deux de l’armée, Tamir Yadaï, afin de garantir l’application des recommandations. Dans les semaines à venir, un séminaire d’apprentissage réunira les principaux commandants.

Zamir a insisté sur plusieurs priorités pour l’évolution de l’armée : une guerre surprise doit orienter la préparation opérationnelle, l’offensive terrestre doit rester un pilier central des capacités, et les processus professionnels du renseignement doivent être renforcés.

« Nous entrons dans la phase d’intégration des leçons », a déclaré Zamir. « Il est de notre devoir de faire face à l’échec et d’en tirer tout ce qui est possible pour qu’il ne se reproduise jamais. »