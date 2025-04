Un ange gardien sur la route : le sauveteur qui a aidé une femme à accoucher en plein trajet vers l'hôpital

Dans l'effervescence de Jérusalem, alors que la vie ordinaire tente de reprendre ses droits malgré les tensions persistantes, des histoires extraordinaires viennent parfois nous rappeler que, même en temps de crise, la vie continue. C'est l'une de ces histoires que Nathan Haïat, secouriste volontaire chez Atsala, a partagée lors d'une interview accordée à i24NEWS.

Une intervention qui change des vies

Tout a commencé dans le quartier de Ramot à Jérusalem. Nathan étudiait tranquillement dans une école talmudique lorsque son bipeur a sonné. Une femme était en train d'accoucher à quelques rues de là. Sans hésiter une seconde, le jeune secouriste s'est précipité avec son ambulance vers le lieu indiqué.

"J'ai reçu un appel me disant qu'il y avait une femme qui accouchait à quelques rues de là où je me trouvais," raconte-t-il. "J'étais le premier arrivé, et grâce à cette ambulance, j'ai réussi à faire accoucher cette dame en quelques minutes." La scène, immortalisée par une photo touchante montrant le jeune secouriste tenant le nouveau-né, témoigne de l'intensité du moment. Cette image, désormais précieuse pour Nathan, restera le seul souvenir tangible de cette rencontre fugace mais déterminante. "En général, nous ne gardons pas le contact avec les personnes dont nous nous occupons," explique-t-il avec humilité, rappelant la nature éphémère mais cruciale de son rôle.

Un engagement sans faille, de Jérusalem aux zones de conflit

Si cet accouchement sur la route représente l'un des moments les plus lumineux de son engagement, Nathan Haïat n'en est pas à son premier acte de bravoure. Volontaire dévoué, il a également servi dans le nord d'Israël pendant les périodes les plus tendues du conflit. "Pendant cette guerre, effectivement, avec l'ambulance, nous sommes allés pour servir de renfort au service dans le nord," témoigne-t-il. "Nous étions là lorsque des missiles se sont abattus sur des villages. On est venu pour aider la population du nord."

Son engagement dépasse largement le cadre médical. Nathan raconte avoir également "organisé des barbecues pour les soldats qui étaient sur la frontière pour leur permettre de se restaurer et de se reposer."

Entre vie et mort : le quotidien d'un secouriste en Israël

Si l'accouchement sur la route représente un souvenir lumineux, le quotidien d'un secouriste en Israël reste marqué par des interventions souvent dramatiques. "Malheureusement, souvent on est sur des lieux où il y a eu des accidents et des choses difficiles," confie Nathan. Il évoque notamment son travail récent dans des zones sensibles : "À Jérusalem, on voit qu'il y a encore des attentats dans la région, en Judée et Samarie, donc on nous envoie sur des lieux où il y a des attentats. Nous coopérons avec l'armée dans toute la région." Mais au milieu de ces situations tragiques surgissent parfois des moments d'espoir. Nathan raconte avec émotion : "Il y a six mois, il y avait un homme de 80 ans qui s'est effondré dans la rue. On a donné les premiers secours et, après une semaine, on m'a dit qu'il a été libéré de l'hôpital et qu'il est rentré chez lui."

L'humanité au cœur du chaos

Qu'il s'agisse d'aider une femme à donner la vie sur le bord d'une route ou de porter secours aux victimes d'attentats, son engagement incarne cette résilience propre à ceux qui choisissent de servir les autres. Dans une région où la mort fait trop souvent les gros titres, l'histoire de ce bébé né dans les bras d'un secouriste vient rappeler que la vie continue de s'affirmer, obstinément. Et que des hommes et des femmes comme Nathan Haïat veillent, jour et nuit, pour que chaque battement de cœur soit protégé.