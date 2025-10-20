Un avocat israélien sanctionné pour avoir transmis des informations sur la libération des terroristes

L'administration pénitentiaire israélienne a pris des sanctions contre l'avocat Akram Samara après l'avoir surpris en train de transmettre à un détenu palestinien des informations confidentielles concernant l'accord d'échange et la libération de prisonniers. L'incident soulève des questions sur la gestion des informations sensibles au sein des prisons de sécurité.

Le Service pénitentiaire israélien (Shabas) a détecté que l'avocat communiquait à son client des détails sur les modalités de l'échange de prisonniers dans le cadre de l'accord sur les otages. Constatant la violation, les autorités ont immédiatement interrompu la consultation et décidé de sanctionner l'avocat pour infraction au règlement pénitentiaire qui interdit strictement la transmission de ce type d'informations.

Selon des informations obtenues par i24NEWS, les détenus palestiniens incarcérés dans les prisons de sécurité auraient récemment été alimentés en fausses informations suggérant qu'une nouvelle phase de libérations serait imminente. Cette désinformation aurait été diffusée dans le but présumé de prévenir d'éventuelles émeutes au sein des établissements pénitentiaires. Toutefois, le Service pénitentiaire dément être à l'origine d'une telle opération délibérée de désinformation.

Par ailleurs, l'un des prisonniers qui devait être libéré lors du dernier échange est décédé en prison la veille de sa libération prévue. Un autre détenu a été libéré à sa place dans le cadre de l'accord.