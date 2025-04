Un policier légèrement blessé dans une attaque à la voiture-bélier sur le mont Hébron en Judée-Samarie

Un attentat à la voiture-bélier s'est produit ce lundi à l'intersection de Dahariya, près d'Otniel sur le mont Hebron en Judée-Samarie. Un policier a été légèrement blessé dans l'attaque.

Le terroriste est parvenu à prendre la fuite. Le périmètre a été bouclé et une chasse à l'homme a été lancée pour le retrouver.

"Ce matin, des agents de l'unité spéciale de patrouille (YASAM) de la police israélienne étaient en opération à Dahariya dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre. Au cours de l'opération, les agents ont identifié un véhicule suspecté d'avoir été volé et ont fait signe à son conducteur de s'arrêter. Ce dernier a refusé d'obtempérer aux instructions de la police et, en prenant la fuite, a percuté un policier, le blessant légèrement selon des sources médicales. D'importantes forces de police et de Tsahal se sont lancées à la poursuite du suspect, ont fermé les routes et ont établi un cordon militaire autour de la zone de Dahariya", précise un communiqué de la police.