Un calamar volant de plus d'un mètre échoue sur une plage israélienne

Un calamar volant néon de 110 cm de long a échoué samedi soir sur la plage de Maagan Michael, près de Haïfa, en Israël, a relayé l'Autorité de la Nature et des Parcs. C'est la deuxième fois que cette espèce échoue sur les côtes de la Méditerranée.

"Comme de nombreux autres calamars, celui-ci possède 8 bras destinés au mouvement et 2 pour la chasse. C'est une espèce relativement grande, avec une taille moyenne pour son seul corps d'environ 45 cm", indique Uri Hefner, écologiste marin à l'Autorité de la nature et des parcs.

Il explique comment ce calamar a obtenu son nom unique de "calamar volant au néon": "Le calamar a la capacité de planer sur de courtes distances hors de l'eau, comme les poissons volants. Ce comportement se produit fréquemment par mauvais temps ou en présence de prédateurs dans les environs, mais le mécanisme qui en est responsable n'est pas tout à fait compris par la science".

"Le calamar volant néon a une durée de vie d'environ un an, au cours de laquelle il effectue une migration cyclique entre ses zones d'alimentation et de ponte. Il se nourrit principalement de petits poissons océaniques, d'autres calamars, et il pratique parfois le cannibalisme en mangeant d'autres calamars néon. Il sert de proie aux gros poissons, requins et mammifères marins. L'espèce est répandue dans de nombreux pays à travers le monde".

📽 Autorité de la Nature et des Parcs

"En Méditerranée et en particulier en Israël, les observations de cette espèce sont plus rares et ont lieu principalement pendant les mois d'automne", déclare Hefner. "De plus, cette espèce préfère des températures d'eau de mer froides et nos côtes relativement chaudes en Méditerranée ne sont pas a priori les plus propices à cette espèce".