Un co-réalisateur du documentaire "No Other Land" arrêté en Judée-Samarie

L'armée israélienne a confirmé lundi soir l'arrestation de Hamdan Ballal, co-réalisateur du documentaire "No Other Land", récompensé aux Oscars 2025. Selon Tsahal, Ballal figure parmi trois Palestiniens interpellés pour avoir prétendument lancé des pierres sur des soldats près de Susya, en Judée-Samarie. D'après le communiqué militaire, l'incident a débuté lorsque "des militants ont jeté des pierres sur des civils, endommageant leurs véhicules près de Susya", avant que la situation ne dégénère en "affrontements violents avec jets de pierres entre Palestiniens et Israéliens".

Une version contestée par Yuval Abraham, co-réalisateur israélien du film. "Un groupe de colons a attaqué la maison de Hamdan Ballal. Ils l'ont frappé à la tête et sur tout le corps", a-t-il écrit sur X. "Alors qu'il était blessé et saignait, des soldats sont entrés dans l'ambulance qu'il avait appelée et l'ont arrêté." L'armée nie avoir arrêté Ballal à l'intérieur d'une ambulance, mais confirme qu'un civil israélien impliqué dans l'altercation a également été interpellé et qu'un autre, blessé, a été évacué pour recevoir des soins.

"La violence contre mon ami Hamdan s'inscrit dans une campagne qui dure depuis des années pour expulser les villages de Masafer Yatta afin de destiner ce territoire aux colonies", a ajouté Abraham.

Le documentaire "No Other Land", primé début mars aux Oscars, suit le combat de ses réalisateurs contre les opérations de l'armée israélienne à Masafer Yatta, au sud d'Hébron. Lors de la cérémonie, Abraham avait déclaré : "Nous avons réalisé ce film, Palestiniens et Israéliens, car ensemble, nos voix sont plus fortes."