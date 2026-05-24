Un couple retrouvé mort dans une voiture dans le centre d’Israël

Olga et Ruslan Prikhodko, un couple de quadragénaires originaire de Rishon LeZion, ont été retrouvés morts vendredi dans une voiture près du moshav Mishmar Ayalon, dans le centre d’Israël.

Selon les premiers éléments, le couple était parti en excursion plus tôt dans la journée. Leurs proches, inquiets de ne pas parvenir à les joindre malgré plusieurs appels, ont alerté la police, jugeant ce silence inhabituel.

Les forces de l’ordre ont lancé des recherches et utilisé les données de localisation de leurs téléphones portables pour les retrouver. En soirée, les deux corps ont été découverts dans une zone ouverte entre Carmey Yosef et Mishmar Ayalon, dans le conseil régional de Gezer.

Les premiers constats sur place ont révélé des traces de tirs. Les enquêteurs ont d’abord examiné la possibilité que Ruslan Prikhodko, qui détenait apparemment une arme sous licence, ait tué son épouse avant de se suicider.

Mais les constatations médico-légales ont conduit la police à élargir l’enquête et à ne pas se limiter à la seule hypothèse du meurtre-suicide.

Le commissaire général de la police, Danny Levy, ainsi que le commandant du district central, Amir Cohen, se sont rendus sur les lieux pour une évaluation de la situation. Le dossier a ensuite été transféré à l’unité centrale d’enquête du district central, qui poursuit ses investigations.

Le Shin Bet a d’abord été associé à l’examen des circonstances de la mort du couple, avant que l’enquête ne soit confiée à la police. À la demande des enquêteurs, le tribunal de Ramle a imposé une interdiction de publication sur plusieurs détails de l’affaire afin de ne pas nuire à l’enquête.