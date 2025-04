Un député israélien prie publiquement sur le Mont du Temple

Le député Zvi Sukkot du parti Sionisme religieux s'est rendu jeudi matin sur le Mont du Temple (esplanade des Mosquées pour les musulmans) à l'occasion de la fête de Pessah, où il a été filmé en train de prier et de se prosterner, en violation du statu quo historique. Plusieurs autres personnes priaient à ses côtés sous le regard d'un policier qui n'est pas intervenu.

https://x.com/i/web/status/1912757192710668325 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Il y a 14 ans, j'étais ici, je me suis prosterné pendant une seconde et immédiatement des policiers m'ont arrêté", a relaté le député Sukkot après sa visite. "Ils m'ont emmené au poste et m'ont placé en garde à vue. Aujourd'hui, des Juifs se prosternent, prient, forment des minyans ici, on ne permet pas aux Arabes de s'approcher de nous, le Waqf ne s'approche pas. Je vois cela avec des larmes aux yeux."

Sukkot a également exprimé sa gratitude : "Nous sommes montés en pèlerinage aujourd'hui pour remercier Dieu des miracles évidents de cette dernière année, au nord, au sud et en Judée-Samarie. Nous prions pour le succès de nos soldats sur tous les fronts et pour le retour rapide des otages."

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, connu pour ses visites fréquentes sur le site, a salué l'événement : "Je suis heureux de voir que le député Sukkot, comme des milliers d'autres, se prosterne et prie sur le Mont du Temple. Ce qui n'a pas été fait en 30 ans se produit sous ma direction." Les Palestiniens dénoncent ce qu'ils considèrent comme une érosion du statu quo depuis plusieurs années. Les cas de prières et rituels juifs sur l'esplanade se sont multipliés récemment, avec une application partielle des restrictions traditionnelles.