Un déserteur orthodoxe arrêté après quatre jours de cavale

Un homme orthodoxe de 24 ans, considéré comme déserteur par l’armée israélienne, a été arrêté de nouveau après avoir échappé à la police pendant plusieurs jours grâce à l’intervention d’une foule venue le libérer d’un fourgon de police.

Selon les informations publiées par les médias israéliens, l’incident s’est produit dans une succursale du supermarché « Osher Ad » à Jérusalem.

La police précise toutefois que son interpellation n’était pas liée à son statut de déserteur. Les agents étaient intervenus après des signalements selon lesquels il importunait des clients, leur demandait de l’argent et refusait de s’identifier.

Après son arrestation, le suspect a été placé menotté dans un véhicule de police. Il aurait alors contacté une ligne téléphonique destinée aux déserteurs orthodoxes.

Quelques minutes plus tard, des dizaines de personnes se sont rassemblées autour du fourgon. Selon la police, la foule a encerclé les agents, réussi à extraire le suspect du véhicule et l’a aidé à prendre la fuite.

L’homme est resté caché pendant quatre jours avant d’être localisé dans une yeshiva de Beitar Illit, où il a finalement été arrêté.

L’incident intervient dans un contexte de fortes tensions autour de la question du service militaire des jeunes orthodoxes en Israël. Ces derniers mois, plusieurs manifestations ont eu lieu pour protester contre les mesures visant à accroître leur intégration dans l’armée.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les personnes impliquées dans l’évasion du suspect et les circonstances exactes de sa fuite.