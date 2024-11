Un "Dreyfus moderne" : Israël fustige la décision "antisémite" de la CPI

Le bureau du Premier ministre israélien a violemment réagi mercredi à la décision de la Cour pénale internationale, la comparant à "l'affaire Dreyfus moderne", dans un communiqué.

"Israël rejette avec dégoût les actions et accusations absurdes et mensongères" de la CPI, qualifiée d'institution "politiquement biaisée et discriminatoire". Le communiqué rappelle qu'aucune guerre n'est "plus juste" que celle menée par Israël depuis le 7 octobre 2023, "après le plus grand massacre commis contre le peuple juif depuis la Shoah".

Le bureau du Premier ministre accuse notamment le procureur principal de la CPI d'être "corrompu" et de tenter de "sauver sa peau face à de graves accusations de harcèlement sexuel". Il dénonce également des "juges biaisés motivés par la haine antisémite envers Israël". "Benjamin Netanyahou ne cédera pas aux pressions, ne reculera pas et ne se retirera pas jusqu'à ce que tous les objectifs de guerre fixés par Israël au début de la campagne soient atteints", conclut fermement le communiqué.