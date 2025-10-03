Un employé d’hôtel à la mer Morte arrêté pour suspicion d’espionnage au profit de l’Iran

Un citoyen israélien de 23 ans, employé dans un hôtel de la région de la mer Morte, a été arrêté ces derniers jours par le Shin Bet et la police israélienne. Selon un communiqué conjoint, il est soupçonné d’avoir été en contact avec des agents des services de renseignement iraniens et d’avoir exécuté, sous leurs directives, des missions d’ordre sécuritaire.

L’enquête préliminaire indique que le jeune homme, dont l’identité n’a pas été dévoilée, entretenait depuis un certain temps une relation avec ces agents iraniens. À leur demande, il aurait collecté et transmis des informations sensibles concernant l’hôtel où il travaillait, ainsi que son environnement immédiat. Les missions incluaient notamment la réalisation de photographies et le repérage d’éléments liés aux infrastructures et à l’activité du site.

Le Shin Bet souligne que cette affaire s’inscrit dans un schéma plus large de tentatives iraniennes de recruter des citoyens israéliens afin de les utiliser pour des activités de renseignement et d’espionnage. Les autorités rappellent que l’Iran cherche régulièrement à obtenir des informations sur des cibles civiles et sécuritaires en Israël, via des contacts directs ou à travers des réseaux sociaux. La police et le Shin Bet affirment qu’ils poursuivent activement leur enquête et que le suspect reste en garde à vue. Ils réitèrent leur détermination à déjouer toute tentative hostile de la République islamique visant à nuire à la sécurité nationale d’Israël.