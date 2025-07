"Un enfer sur terre" : le cri d’alarme d’Ohad Ben Ami, ex-otage israélien

Articles recommandés -

Lors d’une audition à la Knesset ce mardi, Ohad Ben Ami, ex-otage libéré lors du cessez-le-feu de février 2025, a révélé l’horreur vécue à Gaza. Il a raconté comment un terroriste a forcé six otages, dont lui, à désigner trois d’entre eux pour être exécutés. Pendant une heure, sous l’œil de caméras, chaque otage a dû plaider pour sa survie. Les ravisseurs ont finalement organisé un tirage au sort, promettant une possible clémence si les otages dénonçaient le gouvernement israélien.

Ben Ami a décrit des conditions « très dures » à Gaza, où les otages subissent des tortures et vivent dans la peur constante des bombardements de l’armée israélienne ou des représailles de leurs geôliers, surtout si leurs proches sont tués. « Gaza est un enfer sur terre, tout est détruit », a-t-il déclaré, soulignant l’absence de victoire véritable malgré les succès militaires d’Israël, notamment contre l’Iran. « Nous combattons un groupe terroriste insignifiant depuis un an et demi », a-t-il ajouté, dénonçant une stratégie coûteuse.

Il a plaidé pour une priorité : libérer les otages restants avant de poursuivre les opérations par des frappes aériennes, sans risquer la vie des soldats.