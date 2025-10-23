Un exemplaire de « Mein Kampf » dans les bureaux d’une association liée au Hamas à Hébron

Lors d’une opération menée la semaine dernière en Judée-Samarie, des parachutistes de la brigade Yehuda ont perquisitionné les bureaux de l’« Association de charité islamique » à Hébron, une organisation affiliée au Hamas. Présentée comme une œuvre caritative, cette structure sert en réalité de relais pour financer et encourager le terrorisme.

Au cours du raid, environ 166 000 shekels destinés au financement d’activités terroristes ont été saisis, ainsi que du matériel d’incitation à la haine, incluant ordinateurs, documents et équipements électroniques. Les forces israéliennes ont également découvert un exemplaire du livre d’Adolf Hitler, « Mein Kampf », dans les locaux.

Le complexe a été scellé par l’armée, qui poursuit ses efforts pour contrer le financement et la propagation de l’incitation terroriste en Judée-Samarie.

Lors de leurs opérations à Gaza au cours des deux dernières années, les soldats israéliens ont également trouvé des exemplaires de Mein Kampf chez des particuliers et dans des installations du Hamas, témoignant de l'idéologie antisémite qui anime l'organisation terroriste.