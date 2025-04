Un extrait du journal de David Ben Gourion rédigé le jour de la création de l'Etat d'Israël révélé

L'Institut du patrimoine Ben Gourion et les Archives Ben Gourion ont révélé lundi pour la première fois une copie d'un extrait du journal du premier Premier ministre israélien, David Ben Gourion, dans son écriture originale, rédigé le jour de la déclaration d'indépendance de l'État, le 14 mai 1948. "À quatre heures de l'après-midi, l'indépendance juive a été proclamée et l'État a été établi. Son destin est entre les mains des forces de sécurité", peut-on y lire.

La publication de ce rare document a lieu à l'occasion des célébrations du 77e anniversaire de l'Indépendance de l'État d'Israël. "Le jour de la proclamation de l'État, Ben Gourion a terminé un carnet de journal et en a commencé un nouveau. Le premier se termine en marge par manque de place et le second s'ouvre immédiatement après la cérémonie de proclamation, avec des mots d'une puissance saisissante", ont indiqué l'Institut du patrimoine Ben Gourion et les Archives Ben Gourion.

Ben Gourion Archives

David Ben Gourion y décrit également la situation difficile sur le terrain. "Des nouvelles difficiles concernant des colonnes blindées de la Légion (arabe) qui ont bombardé Tel-Aviv cette nuit. Presque tous les membres de l'état-major se sont opposés à mon avis d'attaquer avec une force plus importante et une détermination plus obstinée pour conquérir les zones autour de la route Tel-Aviv-Jérusalem. Je sens qu'ils ont manqué et continuent de manquer une conquête qui détermine le sort de Jérusalem et peut-être le sort de toute la campagne", regrette-t-il.

Le carnet de journal précédent s'est conclu par les mots bien connus : "À une heure, le Conseil du peuple. Nous avons approuvé le texte de la déclaration d'indépendance. À quatre heures, la déclaration d'indépendance. Dans le pays, il y a de la joie et un bonheur profond - et à nouveau je suis en deuil parmi les heureux, comme le 29 novembre."