Un général sortant attaque : "Je quitte une armée où la notion de responsabilité a été piétinée"

Le général Nimrod Aloni, qui a pris sa retraite lundi, a prononcé un discours cinglant lors de la cérémonie de passation de commandement du Depth Corps (Corps de profondeur - chargé de coordonner les opérations à longue portée de Tsahal et les opérations profondes en territoire ennemi, ndlr), en présence du chef d'état-major. "Je quitte une armée où la notion de responsabilité a été piétinée et profanée, et qui a perdu la confiance nécessaire pour mettre ses échecs sur la table", a-t-il déclaré.

Aloni, qui commandait notamment la division de Gaza environ un an avant le 7 octobre, a évoqué les jours précédant le désastre : "Il y a deux ans, nous avons tenté de contenir nos ennemis au sud et au nord, pensant que le temps jouerait en notre faveur, pour l'économie et la croissance, et que nous pourrions maintenir le statu quo sur le long terme. Nous nous sommes trompés, tous."

"Je quitte une armée qui comprend qu'elle a commis des erreurs lors de l'incident Gladiola, dans la tente du mont Dov, face au renforcement du Hamas ou durant deux années de tirs du Jihad islamique palestinien pendant l'opération Bahaa al-Ata", a-t-il poursuivi.

Le général a conclu par un appel solennel : "Respectez notre serment : plus jamais Nir Oz, plus jamais le massacre de Nova."

Cette sortie publique exceptionnellement critique d'un officier supérieur illustre le profond malaise qui traverse Tsahal depuis les événements du 7 octobre.