Un habitant d’Ashkelon arrêté pour avoir entretenu des liens avec les services de renseignement iraniens

Les autorités israéliennes ont annoncé l’arrestation d’un résident d’Ashkelon soupçonné d’avoir entretenu, durant plusieurs mois, des contacts prolongés avec des agents du renseignement iranien. L’affaire a été rendue publique jeudi dans un communiqué conjoint du Shin Bet (service de sécurité intérieure) et de la police israélienne.

L’homme arrêté, Amir Malka, 37 ans, a été interpellé en novembre au terme d’une enquête menée conjointement par le Shin Bet et l’unité centrale du district de Jérusalem. Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir été en contact régulier avec des représentants des services de renseignement iraniens et d’avoir reçu de leur part diverses missions à accomplir.

Selon les éléments recueillis durant l’enquête, Malka aurait perçu des paiements de plusieurs milliers de dollars en échange de sa collaboration présumée avec ces agents iraniens. Les autorités n’ont pas précisé la nature exacte des tâches qui lui auraient été demandées.

À l’issue de l’investigation menée par le Shin Bet et la brigade criminelle de Jérusalem, un acte d’accusation doit être déposé ce jeudi devant le tribunal de district de Beer Sheva par le parquet du sud du pays.

Dans leur communiqué, les services de sécurité israéliens rappellent fermement aux citoyens et résidents israéliens de ne pas entrer en contact avec des entités étrangères considérées comme hostiles, ni d’accepter de réaliser des missions en leur nom, que ce soit contre rémunération ou pour toute autre raison. Ils mettent en garde contre les tentatives croissantes de recrutement menées par des services de renseignement ou organisations terroristes de pays ennemis, notamment via des approches sur les réseaux sociaux.

Le Shin Bet et la police affirment qu’ils poursuivront leurs efforts pour détecter, prévenir et démanteler toute activité d’espionnage ou de terrorisme en Israël, et promettent une réponse judiciaire sévère à l’encontre de toute personne impliquée dans de telles opérations.