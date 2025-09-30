Un habitant de Holon arrêté pour espionnage au profit de l’Iran

Le Shin Bet et la police israélienne ont annoncé l’arrestation d’un habitant de Holon soupçonné d’avoir mené des missions de renseignement pour le compte de l’Iran. Maor Kringel, 26 ans, a été interpellé au mois d’août lors d’une opération conjointe du service de sécurité intérieure et de l’unité Lahav 433.

Selon l’enquête, Kringel aurait été en contact avec des agents du renseignement iranien depuis début 2025. Sous leurs instructions, il aurait réalisé différentes missions sécuritaires, notamment la prise de photographies de bases militaires et de sites publics sensibles en Israël. Les autorités affirment qu’il a même proposé de lui-même, en pleine guerre « Réveil du Lion », de nouvelles missions à ses contacts iraniens.

L’enquête révèle également que le suspect était en lien avec des acteurs affiliés à la plateforme « VIPemployment », connue pour servir de couverture au renseignement iranien et tenter de recruter des Israéliens en ligne. Pour ses activités, Kringel aurait perçu des paiements en cryptomonnaies. Il aurait aussi cherché à recruter d’autres complices afin d’exécuter des missions pour Téhéran. Au cours de l’investigation, un second homme, Tal Amram, 26 ans lui aussi originaire de Holon, a été arrêté, soupçonné de collusion avec un agent étranger et d’implication dans certaines de ces activités. Le parquet a déposé une déclaration d’intention de poursuite contre les deux suspects, et un acte d’accusation devrait être présenté dans les prochains jours. Les autorités soulignent leur détermination à contrer toute tentative d’espionnage ou de recrutement orchestrée par des pays ennemis.