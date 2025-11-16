Un habitant de Kiryat Yam arrêté pour espionnage au profit de l’Iran

Le Shin Bet et la Police israélienne ont annoncé l’arrestation d’un habitant de Kiryat Yam, dans le nord d'Israël, accusé d’avoir transmis à des agents de renseignement iraniens des photos et des coordonnées d’installations sensibles en Israël. L’homme se serait également appuyé sur sa compagne, réserviste dans une base de l’armée de l’air, pour obtenir des informations internes sur l’armée israélienne.

Selon le communiqué conjoint publié ce dimanche, Shimon Azerzar, 27 ans, ainsi que sa compagne, tous deux citoyens israéliens, ont été arrêtés en octobre 2025 au terme d’une opération menée par le Shin Bet et l’unité d’enquêtes spéciales de la police. Ils sont soupçonnés d’avoir entretenu des contacts avec des agents iraniens et d’avoir exécuté diverses missions d’espionnage pour leur compte.

L’enquête révèle qu’Azerzar aurait été en relation pendant plus d’un an avec des membres du renseignement iranien, accomplissant, sur instruction de ces derniers, plusieurs tâches à caractère sécuritaire. Parmi celles-ci : la transmission de photographies et de localisations d’infrastructures sensibles en Israël, ainsi que la proposition de fournir des renseignements stratégiques depuis des bases militaires de Tsahal.

Il aurait également exploité sa relation avec sa compagne, mobilisée dans une base de l’armée de l’air, pour obtenir des détails sur l’armée israélienne et sur plusieurs installations de l’armée de l’air. L’enquête indique par ailleurs qu’Azerzar avait offert à son contact iranien de lui transmettre des informations issues d’une base de Tsahal.

Les services de sécurité précisent que l’accusé aurait été rémunéré pour ses activités par le biais de paiements numériques. Un acte d’accusation a été déposé ce matin contre Shimon Azerzar devant le tribunal de district de Haïfa.

Le Shin Bet et la Police israélienne rappellent aux citoyens et résidents du pays la gravité de tout contact avec des agents de pays ennemis ou des entités étrangères non identifiées, et soulignent que toute collaboration rémunérée ou non sera poursuivie avec la plus grande sévérité. Les autorités sécuritaires affirment qu’elles continueront d’œuvrer pour déjouer les activités terroristes et d’espionnage en Israël et pour traduire en justice toute personne impliquée.