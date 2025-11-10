Un habitant de Tel-Aviv arrêté pour contacts avec un agent étranger au profit de l’Iran

La police israélienne et le Shin Bet ont arrêté un homme de 27 ans, habitant de Tel-Aviv, soupçonné de contacts avec un agent étranger et d’exécution de missions pour le compte de l’Iran. Selon l’enquête, le suspect a, de sa propre initiative, contacté des agents iraniens via les réseaux sociaux et effectué pour eux plusieurs tâches en échange d’argent.

Il aurait notamment filmé des lieux publics comme le musée de Tel-Aviv, le parc Avramovitch dans le quartier Bavli, ainsi que le site d’impact d’un missile à Ramat Gan, suivant les instructions reçues. Les paiements, d’un montant total de plusieurs milliers de shekels, auraient été transférés en cryptomonnaie via des portefeuilles numériques.

Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs ont saisi du matériel électronique et 18 cartes SIM utilisées pour ses communications avec des agents iraniens. Arrêté jeudi, l’homme a vu sa garde à vue prolongée, avant d’être finalement libéré sans assignation à résidence.

La police et le Shin Bet rappellent que les services de renseignement iraniens continuent de chercher à recruter des Israéliens via les réseaux sociaux pour mener des activités hostiles.