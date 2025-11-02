Un Israélien vivant à Tibériade inculpé d'espionnage pour le compte de l'Iran

Nouvelle affaire d'espionnage pour le compte de l'Iran. La police israélienne et le Shin Bet ont révélé ce dimanche l'arrestation d'un habitant de Tibériade soupçonné d'avoir travaillé pour le compte des services secrets iraniens. Selon un communiqué conjoint, l'homme aurait mené plusieurs missions d'espionnage rémunérées depuis la fin 2024.

Yossef Ein Eli, 23 ans, a été interpellé en septembre dernier lors d'une opération conjointe de l'Unité nationale de lutte contre la criminalité grave et internationale (Lahav 433) et du Service général de sécurité. Les enquêteurs l'accusent d'avoir entretenu des contacts réguliers avec des agents iraniens et d'avoir exécuté diverses missions de renseignement contre rémunération.

Employé dans un hôtel de la mer Morte, le suspect aurait exploité sa position pour collecter et transmettre des informations sensibles. Il fournissait à ses contacts iraniens des photographies et des renseignements détaillés sur plusieurs établissements hôteliers de la région, ainsi que sur des sites touristiques du sud d'Israël.

L'enquête a mis au jour une liste de tâches supplémentaires que ses commanditaires iraniens lui auraient confiées, mais qu'il n'aurait pas réalisées. Parmi ces missions figuraient la collecte d'informations sur le ministre de la Sécurité nationale, la constitution d'une « équipe terroriste » en Israël, le lancement d'une grenade sur une habitation, la transmission de renseignements sur des réseaux criminels et des familles mafieuses israéliennes, la communication d'informations concernant des soldats de Tsahal, des actes d'incendie de véhicules et des prises de photographies depuis des bases militaires.

Pour rémunérer ses services, les agents iraniens auraient transféré des sommes importantes à Yossef Ein Eli via des plateformes de paiement numériques, permettant de contourner les circuits bancaires traditionnels.

Un acte d'accusation a été déposé dimanche matin devant le tribunal de district de Beer Sheva. Le suspect encourt de lourdes charges pour atteintes à la sécurité de l'État et collaboration avec une puissance ennemie.

Dans leur communiqué, la police israélienne et le Shin Bet ont lancé un nouvel avertissement aux citoyens et résidents d'Israël : « Nous mettons en garde contre tout contact avec des éléments étrangers provenant de pays ennemis ou des groupes non identifiés, et plus encore contre l'exécution de missions pour leur compte contre rémunération. » Les forces de sécurité ont réaffirmé leur détermination à poursuivre en justice tous les citoyens coopérant avec des entités hostiles à l'État d'Israël.