Un homme d’affaires franco-israélien achète huit appartements à Jérusalem pour 24 millions de shekels

Un homme d’affaires franco-israélien a acquis huit appartements dans le projet RAYK Borochov, situé à Kiryat Yovel, à Jérusalem, pour un montant total de 24 millions de shekels.

Les biens, tous achetés à des fins d’investissement, comprennent quatre appartements de trois pièces d’environ 74 m² avec balcon, parking et cave, ainsi que quatre appartements de quatre pièces d’environ 96 m², également avec balcon, parking et cave.

Le prix moyen s’élève à 3 millions de shekels par appartement, soit environ 34 000 shekels le mètre carré.

Le projet RAYK Borochov, situé rue Borochov, prévoit la démolition de quatre immeubles existants et leur remplacement par deux bâtiments de 9 et 27 étages, comprenant 190 logements, des commerces et un parking souterrain.

Selon le promoteur, Kiryat Yovel connaît une phase de renouvellement urbain majeure, avec le remplacement progressif d’anciens immeubles par des constructions modernes.

Les appartements achetés se trouvent entre les 2e et 12e étages de la tour de 27 niveaux.

D’après les données du marché, les loyers des appartements neufs de trois pièces dans le quartier avoisinent 7 000 shekels par mois, tandis que les quatre pièces peuvent atteindre environ 8 500 shekels.

Cela représente un rendement annuel potentiel d’environ 3 %, supérieur à la moyenne observée à Jérusalem, estimée autour de 2 %.

Le rendement ne sera toutefois effectif qu’après la livraison du projet, attendue dans environ trois ans.

Cette acquisition intervient malgré le renforcement du shekel, qui a rendu les achats immobiliers en Israël plus coûteux pour les résidents étrangers.

Sur les trois dernières années, la monnaie israélienne s’est appréciée d’environ 20 % face au dollar et de 15 % face à l’euro.

Pour les promoteurs, l’opération illustre toutefois l’intérêt persistant des investisseurs privés, israéliens et étrangers, pour le marché résidentiel de Jérusalem, en particulier dans les zones proches du tramway et des projets de renouvellement urbain.