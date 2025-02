Un Israélien arrêté dans une nouvelle affaire d'espionnage pour le compte de l'Iran

Le Shin Bet et la police ont annoncé ce jeudi l'arrestation de Daniel Ki Tov, un homme de 26 ans originaire de Petah Tikva, soupçonné de collaborer avec l'Iran. Selon les informations révélées par les autorités, l'homme aurait exécuté plusieurs missions, dont des actes de vandalisme en réalisant des graffitis dans les villes de Petah Tikva et Rosh HaAyin.

Les enquêteurs affirment qu'il était en contact avec un responsable iranien depuis plusieurs mois. Parmi les missions qui lui ont été confiées, l'une des plus significatives consistait à photographier la maison du chef du Shin Bet, Ronen Bar, ainsi que des bases militaires. On lui aurait également demandé s’il connaissait des pilotes de l’armée de l’air israélienne.

Il est apparu au cours de l'enquête que Daniel Ki Tov avait également proposé de sa propre initiative de photographier la maison de Benny Gantz, bien que cette tâche n’ait pas été réalisée non plus.

l'Israélien aurait reçu en tout 7 000 dollars pour ces différentes missions. Il a été arrêté alors qu'il était en train de réaliser un graffiti hostile à Netanyahou.

Ce matin, le procureur général a annoncé le dépôt d’un acte d’accusation contre Ki Tov, qui sera jugé pour contact avec l'ennemi en période de guerre, devant le tribunal de district de Lod. Le Shin Bet et la police ont également mis en garde contre les tentatives continues de recrutement par des éléments terroristes, particulièrement via les réseaux sociaux. Les autorités appellent la population à se méfier de tout contact suspect et à signaler immédiatement toute interaction douteuse avec des agents étrangers.

Cette arrestation s’inscrit dans un contexte préoccupant, alors qu'au moins 14 affaires d’espionnage similaires ont été mises au jour au cours de l'année écoulée en Israël, impliquant des citoyens israéliens travaillant pour les services de renseignement iraniens. En octobre 2024, sept Israéliens d’origine azerbaïdjanaise ont été interpellés après avoir accompli entre 600 et 700 missions d’espionnage pour l'Iran, durant une période de deux ans. Ils avaient transmis des informations sensibles, notamment sur des bases militaires, des infrastructures énergétiques et des sites de lancement de missiles, en échange d'une rémunération en crypto-monnaies.

Dans le même mois, Rafael et Lela Gulayev, un couple de Lod, ont été arrêtés pour leur implication dans des activités d'espionnage pour le compte des services iraniens. Plus récemment, en novembre 2024, deux réservistes israéliens, Yuri Eliaspov et Georgy Andreev, ont été interpellés pour avoir entretenu des contacts avec des agents iraniens et effectué des missions d’espionnage pour leur compte.