Un Israélien arrêté dans une nouvelle affaire d'espionnage présumé au profit de l'Iran

Une opération conjointe du Shin Bet et de la police israélienne a conduit à l'arrestation d'Edward Yusupov, 65 ans, soupçonné d'avoir mené des activités d'espionnage sur des sites sensibles en Israël, selon des sources officielles.

L'homme, résidant à Netivot, aurait été appréhendé en février après avoir effectué des missions de surveillance et de photographie d'infrastructures critiques et de sites sécuritaires, notamment des bases militaires, le port de Haïfa, des raffineries et le Centre de recherche nucléaire israélien.

D'après l'enquête, Yusupov serait entré en contact depuis octobre dernier avec un individu se présentant comme un citoyen azerbaïdjanais basé à Dubaï. Les autorités soupçonnent qu'il s'agissait en réalité d'un agent des services de renseignement iraniens.

Les investigations ont révélé que le suspect aurait loué un appartement à Haïfa avec vue sur le port, destiné à servir de base opérationnelle pour son contact et d'autres éléments hostiles. Pour ces services, il aurait perçu plusieurs dizaines de milliers de dollars en cryptomonnaie.

"Yusupov a poursuivi ses activités même après avoir soupçonné qu'il travaillait pour des éléments hostiles à Israël", indique une source proche du dossier. Des mesures sophistiquées auraient été employées pour maintenir la confidentialité des communications. Le bureau du procureur du district sud devrait déposer un acte d'accusation contre le suspect dès lundi.

Cette affaire s'inscrit dans une série de tentatives similaires déjouées ces derniers mois par les autorités israéliennes. Une quinzaine d'Israéliens ont été arrêtés, révélant pour la plupart avoir été attirés par l'appât du gain.

Le Shin Bet et la police ont réitéré leur mise en garde contre tout contact avec des entités étrangères non identifiées, particulièrement celles provenant de pays hostiles, qui chercheraient à recruter des citoyens israéliens, notamment via les réseaux sociaux, pour mener des opérations d'espionnage ou des actes terroristes.

"Les services de sécurité poursuivront leurs efforts pour détecter et neutraliser toute activité d'espionnage sur le territoire national", ont déclaré les autorités.